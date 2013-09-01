استشارى: مص الأصابع لدى الأطفال إشارة للحاجة للطعام أو النوم

تسأل قارئة ابنى يقوم بمص أصابعه بشكل مستمر وأشعر بالقلق المستمر عليه، فكيف يمكننى منعه عن تلك العادة؟.

> أجاب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، قائلا مص الأصابع عادة يقوم بها عدد كبير من الأطفال، وهى لا تقتصر على اليدين ولكنها قد تشمل أصابع الأقدام وقد ينتج من تكرار عادة المص ظهور عدد من القروح، وعادة مص الأصابع يكون مصاحبا لبعض العادات الأخرى كجذب الأذن والشعر مع محاولة لمس العضو التناسلى، وكلها أشياء وعادات قد يلجأ إليها الأطفال وهذه التصرفات تبدأ فى الشهر الثالث حيث يبدأ الطفل بوضع يده فى فمه، ويبدأ فى إدراك التصرفات المختلفة التى يقوم بها.

وأشار إلى أنه فى بداية الشهر الخامس، يبدأ الطفل التقاط الأشياء المحيطة به ليضعها فى فمه، حيث يكون الفم هو الوسيلة التى يستطيع من خلالها اكتشاف من حوله وهذه الحركات دليل على أن الطفل ينمو نموا طبيعيا، أما الأطفال الذين يعانون من قصور فى النمو فيكون هناك تأخر لتلك الحركات وهذه الحركات ربما تكون منبها للأم على شعور الطفل بالجوع أو الملل، وقد تكون مصاحبة لعملية التسنين التى يقابلها بعض الأطفال.

وتابع أن مص الأصابع قد يكون إشارة من قبل الطفل على احتياجه للنوم لذا يلجأ إليها ليجعل أمه تدرك ذلك عن طريق لجوءه لمص أصابعه، ولكن يجب على الأم أن تدرك أن الطفل قد يلجأ لتلك التصرفات نتيجة الغيرة من أحد أشقائه، وقد تستخدم مص الأصابع كإشارة لاحتياج الطفل لتناول الطعام لكن إذا استمر ذلك بعد العام الثانى هنا، لابد أن تلجأ الأم للطبيب.