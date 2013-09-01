استعادة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي في المنيا

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي الأحد 01-09-2013 15:09

استعاد متحف ملوي بمحافظة المنيا، 221 قطعة أثرية من الآثار التي تمت سرقتها خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة على يد بعض الخارجين عن القانون، وذلك بمشاركة شعبية واسعة من المواطنين ومساندة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ووزارة السياحة لعودة آثار الوطن.

ومن ضمن الآثار التي استعادتها للمتحف تمثال من البرونز لطائر الأيبس "على شكل أبوقردان" وقطع من ورق البردي الأصلية وتمثال إيزيس وآنيتين من الفخار ويقوم مسؤولو هيئة الآثار بترميم بعض الآثار التي تعرضت للتخريب وعمل الصيانة اللازمة لها.

ومن جانبه، قدّم اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الشكر لكل من ساهم في عودة تلك القطع الأثرية من مواطني وأبناء محافظة المنيا الشرفاء، وناشد المواطنين بالاستمرار في جهودهم لعودة القطع الأثرية الخاصة بالمتحف حفاظًا على تراث الوطن.