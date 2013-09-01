أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

استعادة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي في المنيا

Google+ Print
استعادة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي في المنيا استعادة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي في المنيا

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي الأحد 01-09-2013 15:09

استعاد متحف ملوي بمحافظة المنيا، 221 قطعة أثرية من الآثار التي تمت سرقتها خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة على يد بعض الخارجين عن القانون، وذلك بمشاركة شعبية واسعة من المواطنين ومساندة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ووزارة السياحة لعودة آثار الوطن.

ومن ضمن الآثار التي استعادتها للمتحف تمثال من البرونز لطائر الأيبس "على شكل أبوقردان" وقطع من ورق البردي الأصلية وتمثال إيزيس وآنيتين من الفخار ويقوم مسؤولو هيئة الآثار بترميم بعض الآثار التي تعرضت للتخريب وعمل الصيانة اللازمة لها.

ومن جانبه، قدّم اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الشكر لكل من ساهم في عودة تلك القطع الأثرية من مواطني وأبناء محافظة المنيا الشرفاء، وناشد المواطنين بالاستمرار في جهودهم لعودة القطع الأثرية الخاصة بالمتحف حفاظًا على تراث الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي