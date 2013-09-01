إنشاء 1800 وحدة سكنية منخفضة التكاليف برأس غارب

كتب : إيهاب العجمي الأحد 01-09-2013 15:11

طرحت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر مناقصة عامة لبدء تنفيذ مشروع 1800 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمدينة رأس غارب، وهو المشروع الذي خطط له المحافظ السابق، طارق مهدي، ووضع حجر الأساس له منذ أيام قبل أن يتم نقله إلى محافظة الإسكندرية وهو عبارة عن وحدة سكنة غرفتين وصالة مندعمة من قبل الدولة لحل أزمة الإسكان بمدينة غارب، ويحصل عليها كل من تنطبق عليه الشروط واللوائح الموضوعة من قبل المحافظة. ومن أهم الشروط أن يكون المستفيد من أبناء غارب ويقيم فيها مدة لا تقل عن 15 عاما.