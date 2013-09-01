مصدر عسكري: القبض على 3 متهمين أطلقوا النار أمس على سفينة بقناة السويس

كتب : رويترز الأحد 01-09-2013 15:25

قال مصدر عسكري، اليوم، إن مصر ألقت القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار ببنادق آلية على سفينة مارة بقناة السويس أمس.

وأثناء الهجوم الفاشل الذي وقع أمس، تعرضت السفينة "كوسكو آسيا" المسجلة في بنما لإطلاق نار في القطاع الشمالي من القناة التي تؤمنها القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أنه كانت هناك محاولة لزعزعة الأمن في منطقة القنطرة، وأن أشخاصًا أطلقوا النار على سفينة في محاولة لتعطيل الحركة في الممر المائي، موضحًا أنه ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، مشيرًا إلى أن الهجوم ما كان ليحدث أي أثر على السفن نظرًا لكبر حجمها.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، إن إرهابيًا نفذ العملية، مشيرًا إلى أن مسلحين إسلاميين ربما كانوا وراء ذلك، فيما أكدت مصادر من الهيئة أن قذائف صاروخية استخدمت في الهجوم.

وصرحت المصادر أنه حتى لو أصابت قذيفة السفينة فإن أثرها يكون محدودًا، مضيفة أن الهدف هو إثارة ضجة إعلامية للإضرار بصورة مصر.

ورد المصدر العسكري على سؤال عما إذا كان الجيش يشتبه في أن يكون الهجوم جزء من حملة أوسع نطاقًا لتعطيل حركة الملاحة في القناة، قائلًا "أنا لا أعتقد ذلك، لأن قناة السويس مؤمنة تمامًا".

وأكدت مصادر أمنية أن هيئة قناة السويس تلقت تهديدات من جماعات مجهولة قالت إنها ستستهدف الممر المائي، وفي إحدى المراحل أغلق الجيش جسرًا يمر فوق القناة كإجراء وقائي بسبب التهديدات.