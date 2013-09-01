أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مصدر عسكري: القبض على 3 متهمين أطلقوا النار أمس على سفينة بقناة السويس

Google+ Print
مصدر عسكري: القبض على 3 متهمين أطلقوا النار أمس على سفينة بقناة السويس مصدر عسكري: القبض على 3 متهمين أطلقوا النار أمس على سفينة بقناة السويس

كتب : رويترز الأحد 01-09-2013 15:25

قال مصدر عسكري، اليوم، إن ألقت القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار ببنادق آلية على سفينة مارة بقناة السويس أمس.

وأثناء الهجوم الفاشل الذي وقع أمس، تعرضت السفينة "كوسكو آسيا" المسجلة في بنما لإطلاق نار في القطاع الشمالي من القناة التي تؤمنها القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أنه كانت هناك محاولة لزعزعة الأمن في منطقة القنطرة، وأن أشخاصًا أطلقوا النار على سفينة في محاولة لتعطيل الحركة في الممر المائي، موضحًا أنه ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، مشيرًا إلى أن الهجوم ما كان ليحدث أي أثر على السفن نظرًا لكبر حجمها.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، إن إرهابيًا نفذ العملية، مشيرًا إلى أن مسلحين إسلاميين ربما كانوا وراء ذلك، فيما أكدت مصادر من الهيئة أن قذائف صاروخية استخدمت في الهجوم.

وصرحت المصادر أنه حتى لو أصابت قذيفة السفينة فإن أثرها يكون محدودًا، مضيفة أن الهدف هو إثارة ضجة إعلامية للإضرار بصورة مصر.

ورد المصدر العسكري على سؤال عما إذا كان الجيش يشتبه في أن يكون الهجوم جزء من حملة أوسع نطاقًا لتعطيل حركة الملاحة في القناة، قائلًا "أنا لا أعتقد ذلك، لأن قناة السويس مؤمنة تمامًا".

وأكدت مصادر أمنية أن هيئة قناة السويس تلقت تهديدات من جماعات مجهولة قالت إنها ستستهدف الممر المائي، وفي إحدى المراحل أغلق الجيش جسرًا يمر فوق القناة كإجراء وقائي بسبب التهديدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي