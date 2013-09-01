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محافظة الإسماعيلية يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك بالمحافظة

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محافظة الإسماعيلية يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك بالمحافظة محافظة الإسماعيلية يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك بالمحافظة

كتب : إنجي هيبة منذ 40 دقيقة

استقبل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، يرافقه القس يوسف كمال عزيز، ويأتي هذا اللقاء في إطار تأكيدات مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية على الوقوف صفًا واحدًا مع كافة أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين، وتأكيدًا على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري مسلمين وأقباط.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال اللقاء، على أهمية وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلافات وتوحيد قوى الشعب من أجل استعادة بناء الجديدة.

وأوضح الأنبا مكاريوس حرص الكنيسة على إرسال برقية مساندة وتأييد إلى الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤكدًا حرص الكنيسة ورجالها وقياداتها على التوحد مع صفوف الشعب المصري من أجل إعلاء ورفعة شأن هذا البلد، ومؤكدًا على المشاركة في مختلف محاور التنمية الشاملة.

وأعلن الأنبا مكاريوس أن الكنيسة ستساهم في دعم مستشفى أورام الإسماعيلية وجهاز النظافة والتجميل بالمحافظة.

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