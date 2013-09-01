ضبط عامل و بحوزته سلاح أبيض وكمية من المواد المخدرة بجرجا بسوهاج‎

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج إخطار من قسم شرطة جرجا يفيد بورود معلومات عن قيام “محمد .ص.ع” سن 47 عامل ويقيم بمدينة جرجا، بالإتجار في المواد المخدرة و يتخذ من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكنه حيث تم ضبطه و بتفتيش المسكن عثر علي عدد “24″ لفافة ورقية بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر، عدد ” 12″ قطعة متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر، سلاح أبيض ” مطواة “، هاتف محمول، مبلغ مالي ” 205″ جنيه .

> بمواجهة المتهم بالمضبوطات إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1363 إداري القسم لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.