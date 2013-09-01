ميار الغيطي تستأنف تصوير الجزء الثاني من "آدم وجميلة"

كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 11:04

استأنفت الفنانة ميار الغيطي تصوير الجزء الثاني من مسلسل "آدم وجميلة" بعد توقف التصوير نظرا للأحداث التي تمر بها مصر.

وقالت الفنانة ميار الغيطي إنه كان من المفترض تصوير الجزء الثاني بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ولكن نظرا للأحداث التي مرت بها مصر تم تأجيل التصوير أكثر من مرة.

وأضافت أن مخرج العمل استكمل التصوير بسبب ارتباط الشركة المنتجة بعرض الجزء الثاني علي إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل "آدم وجميلة"بطولة حسن الرداد، يسرا اللوزي، ميرهان، وزكي فطين عبدالوهاب، ويتكون من 60 حلقة، وتجسد ميار شخصية "إيمان"شقيقة حسن الرداد وابنة حسين الإمام وبثينة رشوان وتعمل عازفة بيانو،ويناقش المسلسل المشاكل التي يواجهها الشباب ومنها البحث عن الحب والدفء.