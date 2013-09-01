المطرب جاستين تمبرليك يسعى للمشاركة في فيلم باتمان القادم

كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 11:08

أعرب المطرب الأمريكي الوسيم جاستين تمبرليك، وزوج الممثلة جيسكا بيل، عن رغبته في لعب دور الرجل الشرير أو الرجل الغامض على غرار شخصية "باتمان" الرجل الوطواط.

وقال جاستين تمبرليك، الذي يخطو خطواته الأولى في هوليوود، والذي عمل في فيلم "بلييارز" المقرر عرضه يوم الخامس والعشرين من سبتمبرالحالي، للإذاعة الأمريكية "فراش"، إنه يريد أن يؤدي دورا يستطيع من خلاله الكشف عن مواهبه للجمهور، وأنه ينتظر دورالرجل الشرير والغامض.

وأضاف أنه يعشق باتمان منذ صغره وأنه يجسد بالنسبة له الرجل الغامض المفضل لديه، موضحا أنه يعشق النجم"بن أفليك" في دور باتمان في الفيلم الجديد الذي سيعرض العام المقبل.