بالصور| "بيونسيه" و"إيميلي ساندي" يتألقان في مهرجان الموسيقى الأمريكية بولاية بنسلفانيا

كتب : إنجي رأفت الأحد 01-09-2013 11:40

نظمت إحدى شركات الخمور الأمريكية، للمرة الثانية مهرجان الموسيقى الأمريكية، في حديقة بنجامين فرانكلين بولاية بنسلفانيا. يشترك في المهرجان أكثر من 30 مغنيًا وفرقة موسيقية أمريكية، من أبرزهم فرقة "Nine Inch Nails" و"Public Enemy"، والمغنية إيميلي ساندي، وبيونسيه، وخطيبها مغني الراب الشهير جاي زي.

تألقت بيونسيه على المسرح؛ حيث ارتدت بدلة استعراضية بيضاء مصنوعة من "الترتر"، وارتدت حذاءً أبيض في فضي، ذا كعب عال، وكعادتها قدمت بيونسيه، رقصاتها الاستعراضية المتميزة على المسرح.

كما غنت المغنية إيميلي ساندي، أشهر أغانيها، وارتدت فستانًا أبيض في أحمر، ونظارة شمسية سوداء، وبعدها قدمت الفرق الموسيقية الأمريكية عروضهم المختلفة.

يستمر المهرجان لمدة يومين، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثل العام الماضي.