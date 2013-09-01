أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| "بيونسيه" و"إيميلي ساندي" يتألقان في مهرجان الموسيقى الأمريكية بولاية بنسلفانيا

Google+ Print
بالصور| "بيونسيه" و"إيميلي ساندي" يتألقان في مهرجان الموسيقى الأمريكية بولاية بنسلفانيا بالصور| "بيونسيه" و"إيميلي ساندي" يتألقان في مهرجان الموسيقى الأمريكية بولاية بنسلفانيا

كتب : إنجي رأفت الأحد 01-09-2013 11:40

نظمت إحدى شركات الخمور الأمريكية، للمرة الثانية مهرجان الموسيقى الأمريكية، في حديقة بنجامين فرانكلين بولاية بنسلفانيا. يشترك في المهرجان أكثر من 30 مغنيًا وفرقة موسيقية أمريكية، من أبرزهم فرقة "Nine Inch Nails" و"Public Enemy"، والمغنية إيميلي ساندي، وبيونسيه، وخطيبها مغني الراب الشهير جاي زي.

تألقت بيونسيه على المسرح؛ حيث ارتدت بدلة استعراضية بيضاء مصنوعة من "الترتر"، وارتدت حذاءً أبيض في فضي، ذا كعب عال، وكعادتها قدمت بيونسيه، رقصاتها الاستعراضية المتميزة على المسرح.

كما غنت المغنية إيميلي ساندي، أشهر أغانيها، وارتدت فستانًا أبيض في أحمر، ونظارة شمسية سوداء، وبعدها قدمت الفرق الموسيقية الأمريكية عروضهم المختلفة.

يستمر المهرجان لمدة يومين، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثل العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد