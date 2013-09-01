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بالصور| نجوم بوليوود في حفل توزيع جوائز ماهراتي الفنية في بومباي

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بالصور| نجوم بوليوود في حفل توزيع جوائز ماهراتي الفنية في بومباي بالصور| نجوم بوليوود في حفل توزيع جوائز ماهراتي الفنية في بومباي

كتب : إنجي رأفت الأحد 01-09-2013 11:50

حضر عدد كبير من نجوم بوليوود حفل توزيع جوائزمقدمة من شركة ماهراتي للإنتاج السينمائي في مدينة بومباي.

وتألقت الممثلة الهندية مونيكا بيدي في الحفل، حيث ارتدت فستان أسود في أبيض، قصير وضيق وارتدت حذاء أسود، كعب عالي.

وجذبت الممثلة إيشا كوبيكار الانتباه على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أحمرفي ذهبي، طويل يميل للملابس الهندية التقليدية.

وظهر الممثل ساشين كيدكارمع الممثل ماهيش مانجريكار على السجادة الحمراء بعد أن حصلوا على جوائزهم في الحفل.

وقدمت شركة ماهراتي للإنتاج السينمائي الجوائز الفنية في 30 مجال ترفيهي بالهند من ضمنهم المسرح والسينما والموسيقى والتليفزيون.

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