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صور..أساتذة الأزهر يحتجون على إهانة أردوغان للطيب

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صور..أساتذة الأزهر يحتجون على إهانة أردوغان للطيب صور..أساتذة الأزهر يحتجون على إهانة أردوغان للطيب
أسيوط - محمد ممدوح:
منذ 3 دقيقة 57 ثانية

نظمت جامعة الأزهر فرع أسيوط وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمانة العامة للجامعة احتجاجاً على إساءة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

شارك بالوقفة الدكتور محمد عبد الشافي نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط والدكتور محمود مهنى عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس الجامعة السابق وعدد من أساتذة وعلماء الأزهر والموظفين بكافة كليات الفرع بأسيوط .
> رفع المشاركون في الوقفة لافتات مؤيدة لفضيلة الإمام الأكبر ومنددة بتصريحات رجب طيب أردوغان مرددين هتافات منها (" بالروح بالدم نفديك يا إمام") .
> قال الدكتور محمد عبد الشافى نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط: "تصريحات رئيس الوزراء التركى تجافى الواقع وتكشف عن عدم فهم الحقيقة للأمور التى تجرى فى وهى تعبر عن اضطراب فكرى ناتج عن ضياع فرص وآمال كان يتطلع إليها وشعر أنها تلاشت وانتهت كما أن هذه التصريحات تتعارض مع قيم الإسلام الرفيعة تعارضا صريحا فالإسلام يحث على طهارة وعفة اللسان والمسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده ؛ كما أن تصريحاته تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية وتمثل تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية".

 

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