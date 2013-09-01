إسرائيل تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى الفضاء

كتب : أ ف ب الأحد 01-09-2013 12:23

أًطلق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إسرائيليًا للاتصالات بنجاح من منشأة روسية في كازاخستان، بحسب ما أعلن بيان صادر عن شركة إسرائيل للصناعات الفضائية.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق قمر "عاموس 4 " من مركز بايكونور على متن صاروخ زينيت روسي مساء أمس.

وقالت الشركة إن عاموس 4 سيقوم بتزويد "خدمات البث والاتصالات لأوروبا والشرق الأوسط والساحل الشرقي من الولايات المتحدة وإفريقيا وروسيا وجنوب شرق آسيا".

وأطلقت إسرائيل في السابق ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء كان آخرها عاموس 3 الذي أطلق في 2008 من كازاخستان على متن صاروخ زينيت أيضًا.

ولدى إسرائيل صاروخ شافيت أطلق من خلاله ستة أقمار صناعية للتجسس إلى الفضاء الخارجي، كان آخرها أوفيك 9 الذي تشير التقارير إلى أنه قادر على مراقبة إيران.