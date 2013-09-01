أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

إسرائيل تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى الفضاء

Google+ Print
إسرائيل تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى الفضاء إسرائيل تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى الفضاء

كتب : أ ف ب الأحد 01-09-2013 12:23

أًطلق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إسرائيليًا للاتصالات بنجاح من منشأة روسية في كازاخستان، بحسب ما أعلن بيان صادر عن شركة إسرائيل للصناعات الفضائية.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق قمر "عاموس 4 " من مركز بايكونور على متن صاروخ زينيت روسي مساء أمس.

وقالت الشركة إن عاموس 4 سيقوم بتزويد "خدمات البث والاتصالات لأوروبا والشرق الأوسط والساحل الشرقي من الولايات المتحدة وإفريقيا وروسيا وجنوب شرق آسيا".

وأطلقت إسرائيل في السابق ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء كان آخرها عاموس 3 الذي أطلق في 2008 من كازاخستان على متن صاروخ زينيت أيضًا.

ولدى إسرائيل صاروخ شافيت أطلق من خلاله ستة أقمار صناعية للتجسس إلى الفضاء الخارجي، كان آخرها أوفيك 9 الذي تشير التقارير إلى أنه قادر على مراقبة إيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي