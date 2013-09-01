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منسق "بلادي" في مؤتمر "التحالف المدني": مصر ستنتصر على الإرهاب لأنها مقبرة الغزاة

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منسق "بلادي" في مؤتمر "التحالف المدني": مصر ستنتصر على الإرهاب لأنها مقبرة الغزاة منسق "بلادي" في مؤتمر "التحالف المدني": مصر ستنتصر على الإرهاب لأنها مقبرة الغزاة
نائب رئيس حزب "الصرح" يشيد بوقف الدول الداعمة لثورة 30 يونيو

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 52 دقيقة

قال محمود نفادي، منسق حركة "بلادي"، إن " ستنتصر على الإرهاب لأنها مقبرة الغزاة، وتدفع دماءً ذكية من الشعب والجيش والشرطة، ستبقى مصر وسيرحل الجميع، وأقول لتابعي جماعة الإخوان الإرهابية: من كان يحب الجماعة فالجماعة قد ماتت، ومن يحب مصر فمصر باقية لا تموت".

جاء ذلك خلال المؤتمر التأسيسي لإعلان تدشين التحالف التيار المدني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحضور عفت السادات عن حزب "السادات"، وناجي الشهابي عن حزب "الجيل"، وبعض نواب التيار المدني بمجلس الشورى المُحل، ووقف الحضور دقيقة حداد على شهداء مصر الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية.

ووجه أبو النجا المحرزي، نائب رئيس حزب "الصرح"، التحية إلى القوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح الذي رفض الانصياع لأوامر خارجية، وللقضاء المصري والمستشار خالد محجوب الذي أصدر حكمًا في عهد الرئيس المعزول بإدانته بالتجسس والتخابر، وللأزهر، وللكنيسة.

وأشاد نائب رئيس حزب "الصرح"، بموقف بعض الدول العربية والأجنبية ودعمهم ثورة مصر في 30 يونيو، واصفًا دول قطر وتركيا وأمريكا بـ"مثلث الشيطان الذي يحاول التدخل في مصر وتمزيقها".

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