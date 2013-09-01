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وزير إسرائيلي: أوباما ضعيف الشخصية.. ونتنياهو يطالب حكومته بالصمت

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وزير إسرائيلي: أوباما ضعيف الشخصية.. ونتنياهو يطالب حكومته بالصمت وزير إسرائيلي: أوباما ضعيف الشخصية.. ونتنياهو يطالب حكومته بالصمت

اعتبر رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، هجوم وزراء ومسؤولين إسرائيليين على الرئيس الأميركي باراك أوباما، وانتقاد قراره بتأجيل الضربة العسكرية، يمس بالأمن القومي الإسرائيلي، ودعا وزراء حكومته إلى التزام الصمت وعدم إطلاق التصريحات.

غير أن وزراء اليمين المتطرف رفضوا دعوة نتانياهو، وأعلن وزير الإسكان أوري ارئيل، أن “قرار أوباما يعكس ضعف شخصيته وحقيقة أن الولايات المتحدة، لن تتخذ قرارات تضع حداً للمشروع النووي الإيراني”، ودعا إلى “التحرك وعدم الصمت إزاء ما يحدث في سوريا”.

من جهته حرص نتانياهو، في مستهل جلسة حكومته، على عدم المس بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وإلى طمأنة الإسرائيليين بقدرات جيشه على الدفاع عنهم وحمايتهم قائلا:” إسرائيل مطمئنة وتثق بنفسها. المواطنون يعلمون علم اليقين بأننا على استعداد لأي سيناريو محتمل، ويتعين عليهم أن يعلموا أيضاً بأن لأعدائنا مبررات جيدة جداً، لكي لا يختبروا قوتنا ومتانتنا، وهم يعرفون الأسباب لذلك”.

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