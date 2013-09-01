شرطة أبوظبي تنقل جواً مواطنين اصيبا بحادث مروري في سلطنة عمان

نقلت طائرة جناح الجو التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي اثنين من المواطنين من مستشفى خولة بسلطنة عمان إلى مستشفى توام في مدينة العين، وذلك لسوء حالتهما الصحية إثر تعرضهما لحادث مروري، وقع مؤخراً، في سلطنة عمان.

وكان قد ورد بلاغ من غرفة العمليات المركزية يفيد بتعرض إثنين من المواطنين لحادث مروري في سلطنة عمان، يرقدان بمستشفى خولة بسلطنة عمان وحالتهما الصحية خطرة ويجب نقلهم على الفور.

وفور تلقي البلاغ أقلعت طائرة الاسعاف الجوي والمجهزة بالطاقم الطبي وتم توفير الرعاية الصحية اللازمة لضمان استقرار حالتهما الصحية ونقلهم إلى مستشفى توام بمدينة العين لاستكمال العلاج.