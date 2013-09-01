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محمد بن زايد يصل القاهرة وسط استقبال حافل

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محمد بن زايد يصل القاهرة وسط استقبال حافل محمد بن زايد يصل القاهرة وسط استقبال حافل

وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم  إلى جمهورية العربية في زيارة أخوية يلتقي خلالها كبار المسؤولين المصريين.

ويرافق سموه وفد يضم  سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الفريق حمد الشامسي رئيس جهاز امن الدولة ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية وسعادة اللواء الركن المهندس عيسى بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من كبار المسئولين المصريين.وأجريت لسمو ولي عهد أبوظبي مراسم استقبال رسمية على ارض مطار القاهرة الدولي  حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين واستعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وصافح سموه كبار مستقبليه.

واحتشد الالاف من ابناء الشعب المصري في مطار القاهرة الدولي  رافعين أعلام دولة الامارات وجمهورية مصر العربية  وصور المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه  وصور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرحبين بسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ومعربين عن تقديرهم وامتنانهم لوقوف دولة الامارات الى جانب مصر.
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