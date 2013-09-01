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دمياط: غضب فى أوساط العمال لقرار رسوم البطاقات

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دمياط: غضب فى أوساط العمال لقرار رسوم البطاقات دمياط: غضب فى أوساط العمال لقرار رسوم البطاقات
دمياط - هشام الولي:
الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:01

أعرب العديد من عمال دمياط عن غضبهم من القرار الذي أصدرته وزارة القوى العاملة مؤخرًا بأن يقوم كل عامل من الراغبين في استخراج بطاقة رقم قومي جديدة أو تجديدها بالذهاب إلي مديريات القوى العاملة لختم استمارة البطاقة وتحديد الصفة والمهنة.

يقول محمد عبده مسلم رئيس نقابة عمال الأثاث بدمياط هو تحصيل مبلغ 75 جنيهًا من كل شخص يرغب استخراج بطاقة رقم قومي أو تجديدها وكتابة صفة عليها وتحديد مهنة من المهن المخصصة لصناع الأثاث وعمال البناء في الوقت الذي كان يتم دفع مبلغ 15 جنيهًا فقط لأى نقابة من نقابات صناع الأثاث أو البناء لمنحه ختم بالصفة أو المهنة مما أدي إلي قيام إدارة الأحوال المدنية بكل محافظة برفض أي استمارة لاستخراج بطاقة رقم قومي أو تجديدها ما لم تكن معتمدة من القوى العاملة.
> ويضيف هاني البغدادي إذا كان وزير القوى العاملة يريد تقنين الإجراءات وتحويلها من النقابات إلي اعتمادها من مديريات القوى العاملة فهذا شيئًا جيد ولكن بشرط أن تكون بنفس الرسوم التي كان يسددها الراغب بمنحه ختم بالصفة أو المهنة حتى لا يشعر أن هناك أعباءً إضافية أضيفت عليه وهو الذي يكد ويتعب من أجل الحصول علي الجنيه لإعانته علي المعيشة في ظل الظروف الصعبة.
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