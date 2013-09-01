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محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل إيطاليا

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محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل إيطاليا محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل إيطاليا
الإسكندرية – أميرة عوض:
الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:17

استقبل اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية صباح اليوم الأحد "ماريو فينشي" قنصل إيطاليا بالاسكندرية, أشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين.

وقد أكد المحافظ على تقديره لموقف الشركات الإيطالية التي لم تتوقف عن العمل على الإطلاق منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
> كما أكد سيادته أن ما يحدث في هو شأن داخلي ليس لأي دولة شأن فيه وأشاد مرةً أخرى بموقف الجانب الإيطالي وتفهمه للأوضاع في مصر.
> ثم تناول الطرفان سبل التعاون وبحث المشروعات التي يمكن للطرفان العمل عليها مثل استعادة منطقة المنشية لطرازها الإيطالي وخصوصًا أنه في عام 2017 سيتم الاحتفال بمرور 100 سنة على إنشاء قنصلية إيطاليا بالإسكندرية والاستعانة بالخبرة الإيطالية في مجال الطاقة الشمسية وذلك من أجل إستعادة الإسكندرية لرونقها ومكانتها وتعزيز العلاقات الثنائية.

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