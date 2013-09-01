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محافظ الغربية: لا توجد أزمة فى أسطوانات البوتوجاز

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محافظ الغربية: لا توجد أزمة فى أسطوانات البوتوجاز محافظ الغربية: لا توجد أزمة فى أسطوانات البوتوجاز
الغربية - محمد ناصف
الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:24

أشار اللواء محمد نعيم - محافظ الغربية - خلال اجتماعه اليوم إلى أن تجديد مستودعات البوتاجاز، والموافقة عليها مرهون بنقلها، وإعادة بنائها خارج الكتلة السكنية؛ حفاظًا على أمن وأمان المواطنين.

وأوضح أنه تمت مخاطبة وزارة لزيادة حصة المحافظة من الغاز، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية قبل فصل الشتاء، وزيادة الطلب على هذه السلعة الهامة، مؤكدًا على أنه لا توجد حاليًا أى أزمة فى توزيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية سواء من حيث الوفرة أو السعر الذى يباع للمواطن بـ10 جنيهات للأسطوانة، وأن التموين ومباحث التموين تحكم السيطرة على عمليات التوزيع من خلال الحصر الذى لديها بأسماء وبيانات المستودعات والموزعين.
> جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للوقود برئاسة المحافظ الذى عقد بديوان عام المحافظة.

 

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