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وكيل "التربية والتعليم" بدمياط: برنامج تدريبي لتنمية مهارات المديرين

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وكيل "التربية والتعليم" بدمياط: برنامج تدريبي لتنمية مهارات المديرين وكيل "التربية والتعليم" بدمياط: برنامج تدريبي لتنمية مهارات المديرين

كتب : سهاد الخضري منذ 17 دقيقة

صرح الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأنه سيبدأ اليوم ولمدة خمسة أيام من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 إلى 1.30 برنامج تدريبي لتنمية مهارات وقدرات المديرين بمركز مصادر التعلم بدمياط المرحلة الأولى.

وقال وكيل الوزارة إن هدف البرنامج تحقيق مبدأ الإصلاح المتمركز على المدرسة وذلك بدعم المؤسسة التعليمية وزيادة الفعالية التعليمية عن طريق الارتقاء بمستوى أداء الإدارة والمستهدفين القيادات بمستوياتها المختلفة (مدير – وكيل) لجميع مدارس الابتدائي والإعدادي بإدارة دمياط، ويشمل المحتوى التدريبي الشؤون القانونية والمالية وكيفية إدارة الأزمات وتأمين المنشآت وكتابة التقارير.

الجدير بالذكر أنه قام وكيل الوزارة بافتتاح التدريب، وحث وكيل الوزارة، المديرين على إقامة العلاقات الطيبة والانضباط المدرسي، كما تم التنبيه على أنه لا سياسة في المؤسسات التعليمية، حيث الهدف من هذه المؤسسات هو التربية والتعليم، وطلب من المديرين تقديم مقترح لعودة المدرسة إلى مستواها والاهتمام بالأنشطة.

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