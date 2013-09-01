أوروبا تجدد دعمها لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

كتب : الأناضول منذ 19 دقيقة

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أندرياس رايكينيه والوفد المرافق على التطورات السياسية الأخيرة في الملف الفلسطيني والإقليمي بالمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، فإن المالكي أطلع المبعوث الأوروبي خلال لقائهما اليوم، بمقر الوزارة في رام الله بالضفة الغربية على آخر التطورات الجارية في عملية السلام والجهود الأمريكية، لاستئناف عملية السلام والمفاوضات، و"المعوقات من الجانب الإسرائيلي لإفشال الجهود الدولية والأمريكية لإحياء عملية السلام، والمتمثلة بمواصلة سياساتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته".

وأشاد المالكي بالدعم المالي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين، مؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية لهذا الدعم، وطالب المجتمع الدولي كافة بتوفير آليات عملية، من أجل التقدم في المفاوضات وعملية السلام المبنية على مبدأ حل الدولتين.

من جهته، أكد أندرياس رايكينيه على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وكذلك دعمهم لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، بحسب البيان.

كما شدد على ثبات الموقف الأوروبي من بعض المبادئ التي تحظر التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية في الأراضي التي استولت عليها خلال حرب عام 1967، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد صياغة إرشادات جديدة تخص وضع بيانات التعريف على بضائع منتجات المستوطنات.

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد استأنفا أواخر يوليو الماضي الجولة الأولى من مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.