افتتاح حديقة الغزال الملكية للمرة الأولى للجمهور في بريطانيا

كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 11:21

افتتحت حديقة الغزال الملكية التاريخية التي تعود للعصور الوسطى، للمرة الأولى للجمهور.

وكان خبراء الآثار قد اكتشفوا ضيعة برينكير في منطقة جوينيد، بعد عمليات حفر العام الماضي من جانب باحثين من جامعة كارديف، ويقال إن أمراء العصور الوسطى كانوا يستخدمون الحديقة للصيد، ويعتقد أنها تعود لعصر الأمير ليويلين الأكبر، في القرن 13.

وقد عاد الخبراء والطلاب إلى الحديقة لإجراء مزيد من عمليات الحفر، أملا في العثور على المزيد من الأدلة على تاريخ المنطقة.

وأشارت شبكة بي بي سي البريطانية، إلى أن الأمير ليويلين الأكبر، كان هو الحاكم الفعلي لأجزاء كبيرة من مقاطعة ويلز حتى وفاته عام 1240.