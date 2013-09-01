هبوط جزئي بكوبري "سرسنا" يشل الحركة على طريق الشهداء شبين الكوم بالمنوفية

رئيس هيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا يرجح سرقة الجزء الحديدي الداعم للكوبري

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 14 دقيقة

شهد طريق شبين الكوم- الشهداء شللا مروريا تاما بعد حدوث هبوط جزئي بكوبري "سرسنا" وقع منتصف الكوبري، ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والمارة بالاتجاهين وحدوث حالة من الارتباك المروري وتحويل السيارات لطريق بابل.

من جانبه، أكد المهندس توفيق عبد العال رئيس هيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا، أن المعاينة الأولية للهبوط الذي تعرض له كوبري سرسنا بطريق الشهداء شبين الكوم جاء نتيجة فقدان أحد الركائز الأساسية بجسم الكوبري المعدني مرجحا سرقة هذا الجزء.

من جانبه، قال اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، إن لجنة من الهيئة العامة لطرق والكباري قامت بمعاينة الهبوط، مشيرا إلى الطرق والكباري ستبدأ فورا في أعمال الإصلاح والصيانة التي ستستغرق 72 ساعة، وأنه سيتم تحويل الطريق لمسار آخر غير ممهد لكنه حادث عارض وسننتهي منه في أقرب وقت.

وأكد مصدر أمني أن الكوبري أجرى عليه أعمال الصيانة منذ 25 يوما فقط من لجنة تابعة لهيئة الطرق والكباري، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصلاح الكوبري وتسيير حركة المرور عليه في أقرب وقت، مؤكدا أنه ليس انهيارا وإنما هبوط في أحد فواصل الكوبري ولكنها تعيق حركة السير بصورة كاملة.

وأضاف أنه تم تحويل طريق شبين الكوم- الشهداء إلى طريق بابل بزيادة مسافة 8 كيلو مترات عن الطريق العادي وانتداب لجنة من الطرق والكباري لبيان أسباب الهبوط والمدة الزمنية لإصلاح الكوبري.