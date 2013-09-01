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مصدر بقطاع الأمن ينفي صرف مرتبات العاملين مختومة بشعار "يسقط حكم العسكر"

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مصدر بقطاع الأمن ينفي صرف مرتبات العاملين مختومة بشعار "يسقط حكم العسكر" مصدر بقطاع الأمن ينفي صرف مرتبات العاملين مختومة بشعار "يسقط حكم العسكر"

كتب : انتصار حسني منذ 3 دقائق

نفى مصدر مسؤول بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما نشر بإحدى الصحف تحت عنوان "مرتبات أمن التليفزيون بشعار يسقط حكم العسكر".

وأكد المصدر أن المرتبات يتم صرفها من صراف الخزينة المختص والذي يقوم بصرف المرتبات من البنك المركزي المصري التابع للدولة، وأن الأوراق النقدية جديدة ولم تستخدم في الصرف أو التداول، ولا توجد شكوى واحدة من العاملين بقطاع الأمن بوجود هذا الشعار المزعوم.

وبالنسبة لما ورد في الخبر عن وجود أربعة من العاملين بالقطاع في اعتصام رابعة العدوية، قال المصدر إن هناك نظام لإجازات العاملين بالقطاع طبقا للوائح المعمول بها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع وجود دفاتر للحضور والانصراف محكمة النظام لجميع العاملين ولا أحد فوق المساءلة.

وأضاف المصدر أن رئيس قطاع الأمن كان يعمل بجهاز سيادي كبير قبل أن يتقلد هذا المنصب ولا ينتمي لأية أحزاب سياسية لصفته العسكرية.

وقال المصدر إن قطاع الأمن يحتفظ بحقه في مقاضاة محرر هذا الخبر الكاذب والجريدة، كما ناشد المصدر كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار والرجوع إلى مصدره الرسمي.

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