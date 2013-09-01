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بالفيديو..لحظة القبض على فريد إسماعيل أهم كوادر الإخوان بالشرقية

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بالفيديو..لحظة القبض على فريد إسماعيل أهم كوادر الإخوان بالشرقية بالفيديو..لحظة القبض على فريد إسماعيل أهم كوادر الإخوان بالشرقية

تمكنت مأمورية مكبرة من ضباط الأمن الوطنى والأمن العام بالشرقية، وبالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وضباط الأمن المركزى فجر اليوم الأحد، من القبض على الدكتور الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة السابق داخل أحدث الشقق بشارع فاروق.

شارك فى الحملة مدير مباحث الشرقية ومفتش الأمن الوطنى ومفتش الأمن العام، بعد أن وردت معلومة لجهاز الأمن الوطنى باختباء "إسماعيل" بشقة داخل برج "ال أ" بأول شارع فاروق وأمام موقف بلبيس بمدينة الزقازيق، وتبين أنه قام بإيجار الشقة للاختباء بها.

وقال مصدر أمنى أثناء القبض على إسماعيل كانت برفقته زوجته فى شقة قام باستأجرها حديثا باسم أحد أبناءه، مضيفا أنه أثناء ضبطه قال للضباط "أنا أول واحد كنت بدافع عنكم فى مجلس الشعب".

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مصر 365

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