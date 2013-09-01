رئيس جامعة الإسكندرية يعين عميداً لكلية التربية ووكلاء بكليات أخرى

أصدر الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بتعيين الدكتور سمير كامل محمد عيسى الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، عميداً للكلية لمدة ثلاث سنوات، كما أصدر قرارات بتجديد تعيين أ.د مها محمود شفيق عبد الحليم الأستاذ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات، وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث، لمدة ثلاث سنوات، وأ.د طه عبد الرحيم طه محمد الأستاذ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين أ.د السيد حسن التايب الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بسابا باشا، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر قرارات بتعيين أ.د فكرى محمد حسين الأستاذ المتفرغ بقسم الولادة بكلية الطب البيطرى، مشرفاً على إدارة توكيد الجودة بالجامعة، وأ.د أشرف ناظم الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطرى، مديراً تنفيذياً لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، ومديراً تنفيذياً لمركز المؤتمرات، ود. خالد محمد السعدنى المدرس بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة، مديراً لمركز المنح والابتكار ونقل التكنولوجيا ومديراً لمكتب ربط الجامعة بالصناعة، وأ.د محمود محمد حسن جبر الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم مديراً تنفيذيا للمعلومات بجامعة الاسكندرية (CIO )، وأ.د أحمد محمد عثمان الأستاذ بكلية الطب مديراً لمركز تطويـر التعليم، ود. سعيد محمد عبد القادر علام الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، مديراً تنفيذياً لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بالجامعة.