برنامج زمني لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية بمصر

أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيداً لتطبيقها وذلك بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة والتى تمثل تحدياً كبيراً يواجهه قطاع البترول وتأتى على قائمة اهتمامات الحكومة وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية .

وأشار وزير البترول إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع فى تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم فى الزيادة فى الإنتاج ، وسيسهم هذا أيضاً فى تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة فى الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج .

وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى وأن الشركاء الأجانب متفهمين تماماً للمرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر .

وأكد الوزير أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب إلا أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات فى الموازنة الاستثمارية للعام 2013/2014 لتبلغ أكثر من 5ر8 مليار دولار ، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى المزايدات العالمية التى طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول خاصة فى ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتى أثبتت نتائجها اهتمامها بالاستمرار فى العمل فى مصر لسنوات طويلة حيث أسفرت مزايدة هيئة البترول عن ترسية 11 قطاعاً على 6 شركات عالمية باستثمارات 282 مليون دولار ، بالإضافة إلى نتيجة مزايدة الشركة القابضة للغازات التى أسفرت عن فوز 7 شركات عالمية بـ 8 قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 2ر1 مليار دولار ، هذا بالإضافة إلى ترسية 4 مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فضلاً عن تلقيها 8 عروض من شركات عالمية فى المزايدة التى طرحتها مؤخراً للبحث عن البترول والغاز ، ويتم حالياً تقييم العروض والبت فيها تمهيداً للاعلان عن نتيجة المزايدة ، وكل هذا يؤكد جاذبية العمل فى مصر وأنه لايزال هناك الكثير من الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف أنشطة البترول .

أ ش أ