الأزهر يرشح سيدة ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور

رشح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأستاذة الدكتورة مهجة عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد سيدات علماء الأزهر ، ضمن قائمة مشاركة الأزهر بلجنة تعديل الدستور.

وأوضح مصدر مسئول بالأزهر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن ترشيح الدكتورة مهجة ضمن مرشحى الأزهر بلجنة تعديل الدستور يأتى تقديرا لدور المرأة وحقها فى المشاركة الفعالة بالمجتمع.

وكان الأزهر الشريف قد رشح كلا من فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام ، ومستشار شيخ الأزهر القاضى محمد عبد السلام والأستاذ بجامعة الأزهر الدكتورعبد الله النجار، ضمن ممثليه بلجنة الدستور.

وتعد تلك المرة الأولى التى يرشح فيها الأزهر سيدة وأساتذة بالجامعة ضمن وفد يمثله.

أ ش أ