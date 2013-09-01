ماذا تقول نوال الزغبي عن إليسا وأحلام ونجوى ونانسي؟

اشتهرت منذ بدايتها بالأناقة واعتبرت رمزاً للموضة. إنها الفنانة نوال الزغبي التي تشبهه أناقتها شخصيتها الهادئة.

في دردشة قصيرة قالت نوال ما تحب من ألوان وما تكره وأعطت رأيها في أناقة زميلاتها الفنانات.

* تعتبرين الفنانة التي لفتت بأزيائها نساء العالم العربي خلال فترة التسعينات. هل مازال اليوم اهتمام نوال بالأزياء كما كان سابقاً؟

أكيد وأكثر. أحب الأزياء والموضة. بطبعي أنا متذوقة للموضة وأختار ما هو الأجمل من الأزياء.

هل اهتمامك بالمجوهرات يوازي اهتمامك بالأزياء ؟

المجوهرات هي مكملة للأزياء التي أرتديها إذا كانت ملابسي بحاجة لمجوهرات. فالفستان إذا كان بسيطاً يستلزم مني وضع مجوهرات. لكن أنا أحب البساطة بكل شيء.

*هل تضع نوال ميزانية محددة سنوياً لأزيائها؟

لم أفكر يوماً بهذا الأمر. أفكر دوماً أنني امرأة لديها ظهور اجتماعي دائم، وبحاجة للعديد من الأزياء التي تتناسب مع كل ظهور. وهذا الأمر قد يكون متعباً وصعباً. دائماً أذهب للتسوق وأشتري ما أكون بحاجة إليه. وأحياناً كثيرة أذهب إلى السوق ولا أشتري شيئاً.

*أي لون لا تحبه نوال وتحاول أن لا تشتريه بأي قطعة من ملابسها؟

أكره اللون الخردلي. فهو لون ميت لا حياة فيه. فدائماً أبتعد عنه على عكس اللون الأسود لون الشياكة للمرأة.

*ما هو الألوان التي تحبين أن تختاريها في أثاث منزلك ؟

احب ألوان البيج والبني. في البداية كان لون أثاث الصالون أسود ورمادي وزهري. فأحببت التغيير للون البيج والبني.

*هل تختارين لغرفة نومك لوناً خاصاً ؟ وهل تغيرين ألوانها باستمرار؟

لأ احب تغيير ألوانها لأنه تربطني بها علاقة حميمة. لذلك نادراً ما أغيّر ألوانها. لونها بني وبيج والكنبة بيج وأخضر فوسفوري. وأنا من الشخصيات التي ترتبط بالأمكنة وتعتاد عليها، ربما أغيّر في كل ألوان البيت إلا غرفتي.

*في الإعلان الأخير لك حملت حقيبة يد باللون الأصفر. هل هذا اللون مفضل لك في حقائب اليد؟

اخترت هذا اللون لأنه أعجبني كثيراً. ولقد أعجبني أيضاً اللون الأسود والأبيض والبوردو والبيج. بصراحة مجموعة حقائب اليد للإعلان كلها حلوة.

*في الماضي كنت شبه الوحيدة بين الفنانات المشهورات بالأناقة. اليوم أصبحت معظم الفنانات مشهورات بالأناقة ، ما رأيك بـ

-نجوى كرم:

نجوى ترتدي ستايلها الخاص بها.

-إليسا:

ازياؤها كلاسيك وتليق بها.

-نانسي عجرم:

كانت في البداية تلبس عادي جداً. مؤخراً أصبحت تعرف ما يليق بها وبدأت ترتدي ملابس حلوة.

-أحلام:

بعدما خسرت من وزنها أصبحت أكثر أناقة وتعرف كيف تختار ملابس جميلة.