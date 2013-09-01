العثور على قنبلة غير مكتملة التكوين بمحطة قطار الإسكندرية

كتب : هيثم الشيخ منذ 9 دقائق

قال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن ضباط المفرقعات تعاملوا مع قنبلة عثر عليها بمحطة قطار الإسكندرية، بمنطقة محطة مصر، وتبين أنها قنبلة غير مكتمله التكوين.

وأضاف مدير الأمن أن ضباط السكة الحديد اشتبهوا في حقيبة بمحطة قطار الإسكندرية، وعلى الفور تم إخطار المديرية وتوجيه سيارات الدفاع المدني، وضباط البحث الجنائي والمفرقعات.

وتبين عقب فتح الحقيبة وجود قنبلة غير مكتملة التكوين بداخل الحقيبة، مشيرا إلى أن انفجارها كان يتطلب توصيل بعض الأسلاك، وبالتالي فهي لم تكن معدة للانفجار .