سيف بن زايد يفتتح مركز شرطة الخالدية الجديد

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤخراً، مركز شرطة الخالدية الجديد بمنطقة المناصير في ابوظبي.

ويأتي افتتاح المركز تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة ابوظبي ورؤيتها في ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها.

وقام سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة في المركز الجديد واطلع في بدايتها على مخططات ومرافق المركز ورافقه في الجولة، اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات والعميد عمير محمد المهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية والعميد سعيد سيف النعيمي مدير إدارة المشتريات والمستودعات والعقيد الدكتور سيف حمدان الكعبي مدير إدارة المشاريع الهندسية بشرطة ابوظبي ، والعقيد راشد حمد المسماري نائب مدير مديرية شرطة العاصمة والمقدم مسلم محمد العامري مدير مركز شرطة الخالدية الجديد وعدد من الضباط.

كما أطلع سموه على سير العمل في إدارات وأقسام مركز شرطة الخالدية الجديد واستمع سموه لعرض من المقدم مسلم العامري عن الخدمات التي يقدمها المركز لمنطقة الاختصاص والهيكل التنظيمي والمبادرات والمشاريع القائمة والتحديات الحالية والمستقبلية للمركز .

ووجه سموه الضباط والعاملين في المركز بأهمية الحرص على التواصل مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات له و التواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين في منطقة الاختصاص لخدمة المجتمع تعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار، لافتاً سموه إلى همية توفير بيئة عمل نموذجية في المركز والتي تصب في تنمية قدرات العاملين وتطوير العمل الشرطي .

و أوضح العميد عمير المهيري أن المركز الجديد يقدم مجموعة من الخدمات من بينها: تلقي الشكاوى (الاستمارات الأولية ) ، فتح البلاغات الجنائية ، استلام وتسليم المعثورات ، تسليم جوازات السفر بأوامر المحكمة ، اصدار افادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالبلاغات ، توفير متطلبات السير الآمن ، الاستجابة لجميع الاستغاثات ، القيام بحملات التوعية ، دفع المخالفات ، تنظيم حركة السير ، رصد الظواهر الأمنية في منطقة الاختصاص ، إصدار التصاريح الأمنية للمحال التجارية لزيادة أوقات العمل ، تكثيف الدوريات في المناطق السكنية والتجارية والمناسبات ، المشاركة في الفعاليات في منطقة الاختصاص ، تنفيذ حملات الوقاية من الجريمة ، فتح الأماكن المغلقة السكنية والتجارية ، تقديم النصح والإرشاد ، الرد على الاستفسارات ، تنظيم المحاضرات التوعوية ، تقديم الخدمات الانسانية عن طريق الدوريات ، إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك ، وغيرها .

ويتكون مركز الشرطة الجديد من مبنيين الأول الرئيسي من ثلاثة طوابق على مساحة ألف وأربعمائة متر مربع والمبنى الثاني من سبع طوابق مخصص لسكن الضباط ويضم ايضا ناديا ومطعما للضباط والأفراد وتم توفير مواقف خاصة لسيارات العاملين في المركز والمراجعين تستوعب أكثر من مائتي سيارة.

كما روعي في تشييد المبنيين أحدث المعايير والمواصفات العالمية بما يمكن العاملين في المركز من تقديم كافة الخدمات للجمهور وبالسرعة الممكنة.