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الجيش الحر: جاهزون للسيطرة على المواقع العسكرية بعد ضرب سوريا

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الجيش الحر: جاهزون للسيطرة على المواقع العسكرية بعد ضرب سوريا الجيش الحر: جاهزون للسيطرة على المواقع العسكرية بعد ضرب سوريا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش السورى الحر، اللواء سليم إدريس، أن الجيش الحر سيكون على علم بالمواقع التى سيتم استهدافها خلال الضربة العسكرية من قبل قوات التحالف.

وقال إدريس، فى تصريح أوردته قناة (العربية) اليوم الأحد، إن الجيش الحر جاهز للسيطرة على المواقع العسكرية لقوات النظام بعد الضربة، كما أن الضربات الجوية التى ستقوم بها قوات التحالف لا تحسم وحدها المعركة فى سوريا، مشدداً على أن الحسم بيد السوريين أنفسهم.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أعلن، أمس السبت، قراره بتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام بشار الأسد، مؤكداً أنه يملك السلطة لاتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الكونجرس، لكنه أكد أنه طلب من الكونجرس تفويضه باستخدام القوة ضد نظام الأسد.
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