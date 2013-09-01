فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكليات جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، اليوم الأحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر فتح باب القيد بالدراسات العليا دبلوم الماجستير والدكتوراه تسجيلات سبتمبر 2013 بكليات العلوم والآداب والطب البيطرى والحقوق والتربية النوعية بالجامعة بفروعها بقنا والأقصر والبحر الأحمر، ابتداء من اليوم "الأحد" الموافق الأول من سبتمبر وحتى نهاية الشهرالحالى.

من جانبه أضاف الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأنه يتوجب على المتقدمين للتسجيل التوجه إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية المراد التقدم بها لاستلام استمارة التقديم، مرفق بها الأوراق المطلوبة، من التاسعة وحتى الثانية عشر ظهرا يوميا عدا الجمعة.