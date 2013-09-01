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ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحارى بالرمادى العراقية لـ 12 قتيلا و23 جريحا

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ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحارى بالرمادى العراقية لـ 12 قتيلا و23 جريحا ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحارى بالرمادى العراقية لـ 12 قتيلا و23 جريحا

أفاد مصدر طبى فى مستشفى الرمادى العام بارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحارى الذى وقع وسط أحد الأسواق فى مدينة الرمادى، غربى العراق، إلى 12 قتيلا، و23 جريحا.

وأوضح المصدر الطبى و شهود عيان أن الحادث وقع عندما كان المقدم ماجد رحيبى مدير مركز شرطة الفرسان فى الرمادى يتفقد الوضع الأمنى فى السوق حيث اقترب منه شخص يرتدى حزام ناسف وفجر نفسه؛ ما أدى إلى مقتل رحيبى و4 من أفراد الشرطة و7 من المدنيين تصادف مرورهم وقت الحادث، فضلا عن إصابة 23 بينهم 6 من أفراد الشرطة و17 من المدنيين.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى صباح اليوم الأحد ويشهد العراق حالة اضطراب أمنى منذ عدة أشهر يتخلله وقوع تفجيرات تستهدف مدنيين وعناصر بالجيش والشرطة بين الحين والآخر، وعادة ما تنسب هذه الهجمات إلى تنظيم القاعدة فى العراق.

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