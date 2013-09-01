محافظ صعدة اليمنية يعلن احتواء التوتر بين الحوثيين والسلفيين

أعلن محافظ صعدة اليمنية فارس مناع، أن اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر فى منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن ، تمكنت خلال نزولها الميدانى أمس السبت إلى المنطقة من احتواء التوتر والتداعيات التى أعقبت حادث خرق الهدنة بين الحوثيين والسلفيين مساء الخميس الماضى .

وأوضح المحافظ مناع – عضو اللجنة الرئاسية فى بيان صحفى له مساء أمس أن اللجنة أطلعت خلال نزولها الميدانى إلى منطقة دماج على الوضع القائم فى المنطقة فى ضوء حادث خرق الهدنة والزمت طرفى النزاع بالوقف الفورى لإطلاق النار والانسحاب من المواقع التى أعاد الطرفان نشر مسلحين تابعين لهما فيها .

وأشار إلى أن اللجنة واصلت عملها فى منطقة دماج بغية متابعة الطرفين للالتزام بوقف إطلاق النار والإشراف على انسحاب المسلحين التابعين لهما من العديد من المواقع، ونشر المراقبين المحايدين فى تلك المواقع وفقا لتوجيهات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى هذا الشأن وبما يكفل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حادث خرق الهدنة يوم الخميس الماضى لافتا إلى أنه لم يتبق إلا بعض المواقع التى ستتابع اللجنة إخلاءها من المسلحين خلال ساعات القادمة .