وزارة رعاية الشهداء الليبية: نسير بخطوات ثابتة لحل مشاكل المفقودين

ذكرت وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين الليبية، أمس السبت، أنها تسير بخطوات ثابتة رغم العراقيل والصعوبات لحل مشاكل المفقودين فى ليبيا، إذ إن الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة على تركيب معمل لبصمة الحمض النووى، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء مركز للطب الشرعى.

وقالت الوزارة، فى بيان لها أمس السبت، إن ملف المفقودين فى ليبيا قديم من حيث وجود الكثير من المفقودين سواء الجنود الذين فقدوا أثناء حروب القذافى أو المناضلين الذين غُيبوا فى السجون والمعتقلات.

وأضافت أنه من حيث المعالجة والتعامل مع قضية المفقودين فإن هذا الملف يعتبر جديدا فى البلاد، وقد بدأت البلاد فى التعامل الجدى مع هذه القضية بإنشاء وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين التى كلفت بالإشراف الكامل على هذا الملف، سواء بالبحث عن الجثامين والمقابر الجماعية أو أخذ عينات الحمض النووى من أهالى المفقودين ومطابقتها على العينات المأخوذة من الرفات.

ونوهت الوزارة بأنها تقوم بإعداد مسودة لقانون المفقودين فى ليبيا، وسيتم عرضه الفترة المقبلة لإقراره من قبل المؤتمر الوطنى العام، مذكرة الجهات المختصة أنها بحاجة لمزيد من الدعم والتعاون من كل الجهات ذات العلاقة بملف المفقودين.