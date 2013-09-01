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جلسات استماع علنية حول سوريا لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى خلال أيام

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جلسات استماع علنية حول سوريا لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى خلال أيام جلسات استماع علنية حول سوريا لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى خلال أيام

قال السيناتور "هارى ريد" أمس، السبت، إن مجلس الشيوخ الأمريكى سيعقد جلسات استماع علنية هذا الأسبوع حول الدعوة التى وجهها الرئيس باراك أوباما إلى الكونجرس، للنقاش حول استخدام محدود للقوة العسكرية ضد سوريا.

وقال "ريد"، فى بيان، إن جلسات الاستماع ستنعقد فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يدلى مسئولون بارزون بإدارة أوباما بشهاداتهم خلال تلك الجلسات، لإعطاء الشعب فرصة لسماع أقوالهم.

وأوضح "ريد" أن مجلس الشيوخ سينخرط فى هذا النقاش الحاسم على الفور. لكن من المتوقع أن يتم التصويت على مقترح أوباما بعد انتهاء عطلة الكونجرس فى التاسع من سبتمبر.

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