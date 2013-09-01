أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ريد: مجلس الشيوخ يصوت فيما لا يتجاوز الأسبوع على قرار ضرب سوريا

Google+ Print
ريد: مجلس الشيوخ يصوت فيما لا يتجاوز الأسبوع على قرار ضرب سوريا ريد: مجلس الشيوخ يصوت فيما لا يتجاوز الأسبوع على قرار ضرب سوريا

قال هارى ريد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس السبت أن المجلس سيجرى تصويتا على إجازة استخدام الرئيس باراك أوباما قوة عسكرية محدودة ضد سوريا فى موعد لا يتجاوز أسبوعا من التاسع من سبتمبر.

وأضاف ريد أن المجس سيعقد جلسات علنية بشان هذه القضية هذا الأسبوع مع كبار مسئولى إدارة أوباما وسيعقد جلسات سرية وغير سرية لاطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على التطورات خلال الأسبوع.

وقال ريد فى بيان "اعتقد أن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا مبرر وضرورى" وقال أن الرئيس السورى بشار الأسد ارتكب"أعمالا وحشية" ضد المدنيين بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365