ريد: مجلس الشيوخ يصوت فيما لا يتجاوز الأسبوع على قرار ضرب سوريا

قال هارى ريد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس السبت أن المجلس سيجرى تصويتا على إجازة استخدام الرئيس باراك أوباما قوة عسكرية محدودة ضد سوريا فى موعد لا يتجاوز أسبوعا من التاسع من سبتمبر.

وأضاف ريد أن المجس سيعقد جلسات علنية بشان هذه القضية هذا الأسبوع مع كبار مسئولى إدارة أوباما وسيعقد جلسات سرية وغير سرية لاطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على التطورات خلال الأسبوع.

وقال ريد فى بيان "اعتقد أن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا مبرر وضرورى" وقال أن الرئيس السورى بشار الأسد ارتكب"أعمالا وحشية" ضد المدنيين بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية.