نقل مصابين في حادث سير إلى تخصصي القصيم بالإسعاف الجوي

سلمان الضباح (بريدة)

نقل الإسعاف الجوي التابع لهيئة الهلال الحمر طفلا سوداني الجنسية برفقة والده من مستشفى الملك خالد بمنطقة حائل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، وذلك بعد أن تعرضا لحادث سير، ونتج عنه إصابة الطفل ذي السنتين في يديه والكتف استوجب نقل الحالة بواسطة الإسعاف الجوي، وعلى الفور باشرت غرفة العمليات بمتابعة وتنسيق القائد الميداني لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم فني إسعاف فهد الزغيبي إجراءات النقل واستقبال الحالة بحضور مدير الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للهيئة محمد الجعيثن لعمل الترتيبات اللازمة مع مدير الطوارئ المناوب.وقدم والد الطفل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الاهتمام بالمواطن والمقيم من خلال خدمة الإسعاف الجوي وفق توجيهات سمو الأمير فيصل بن عبدالله رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.