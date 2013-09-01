150 حافلة جديدة لنقل طالبات نجران

سميحة آل صمع (نجران)

تودع مدارس البنات في منطقة نجران اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد «الباص» الشهير الخاص بالنقل المدرسي، وذلك بعد تأمين حافلات جديدة للنقل المدرسي للبنات موديل 2013 يضمن كافة وسائل الراحة في عملية النقل بعيدا عن الأعطال ومحاذير السلامة المرورية التي كانت تسببها الباصات القديمة.وأوضح مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر المنيع أن ذلك يأتي ضمن الخطوات التطويرية للخدمات المدرسية والتي تهدف وزارة التربية والتعليم لتهيئتها لأبنائها الطلاب والطالبات بالشكل الملائم وبما يكفل لهم تحقيق أعلى معدلات التعليم، وقال: إن الوزارة ممثلة في شركة تطوير القابضة للنقل التعليمي سعت إلى إبرام عقود النقل المدرسي مع شركات متخصصة في هذا المجال لمختلف المناطق التعليمية بالمملكة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «حفظه الله» في إحداث النقلة النوعية للتربية والتعليم وحرصا منه على تسهيل وتيسير سبل التعلم لأبنائه في كافة مناطق ومحافظات مملكتنا المترامية الأطراف. وأضاف المنيع «في منطقة نجران باشرت إحدى المؤسسات الكبرى مهام عملها لنقل الطالبات حيث وقعت عقدا لمدة أربع سنوات لتوفير ما يقارب من 150 حافلة، وأنهت إجراءات التعاقد مع سائقين سعوديين لتسيير نقل الطالبات مع أول يوم دراسي كما أنهت عملية تشغيل الإسناد للمدارس بالمحافظات التابعة لضمان انطلاقة سليمة منذ اللحظة الأولى.