تعليم صبيا يؤكد على أهمية تعزيز الحس الوطني في نفوس الطلاب

أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا أحمد بن علي ربيع على أهمية تعزيز الحس الوطني في نفوس الطلاب وحماية وتحصين عقولهم من الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة والحرص على تربية النشء تربية إسلامية صافية نقية وفق العقيدة الإسلامية وتعزيز روح الولاء والانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن وبالقيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال لقاء مدير التعليم بقادة العمل التربوي بتعليم محافظة صبيا بصالة النشاط الطلابي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والمساعدة للشؤون التعليمية ليلى بنت قاسم شماخي، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي طعنون النعمي ومديرة الإشراف التربوي بنات نوال النعمي، وعدد من قادة العمل التربوي.وأهاب الربيع بضرورة أن يكون اليوم الأول من عودة الطلاب والطالبات يوما سعيدا ومميزا يتم فيه استقبال الطلاب بكل حفاوة ورزع التفاؤل وطلب العلم في نفوسهم.فيما طالب المساعد للشؤون التعليمية «بنين» الدكتور عسيري الأحوس بالتركيز على التحسين والتطوير وكذلك الاهتمام بمنظومة العمل المدرسي والعمل الإبداعي المنطلق من الواقع والمستفيد من الميدان التربوي بأركانه: المعلم، الطالب، المدرسة، وعلى تعزيز القيادة الذاتية للمدرسة، وأشار إلى أن الشؤون التعليمية تستعد لإطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التربوية.بدورها، ركزت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» ليلى بنت قاسم شماخي على أهمية تعزيز قيمة التعاون بين كافة الأقسام وتوحيد الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة التربية والتعليم في المحافظة ومنسوبيها، مع مد جسور التعاون والتواصل بين جميع أقسام الإدارة لتحقيق مفهوم الجودة في تعليمنا والوقوف على نقاط القوة والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والاهتمام بالتحصيل والتعليم في تربية النشء والتواصل مع المجتمع لتحقيق أهداف التربية والتعليم مع العزم لتحقيق أعلى درجات التميز من خلال البرامج والأنشطة المختلفة.وفي نفس السياق، التقى مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا أحمد بن علي ربيع بالوحدة الصحية المدرسية بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومدير الشؤون الصحية المدرسية علي بن يحيى مصيخ ومديري الوحدات الصحية وعدد من رؤساء الأقسام الإشرافية المساندة بمكاتب التربية والتعليم بنين وبنات.من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية علي بن يحيى مصيخ أنه تم تكليف مشرفين ومشرفات صحيين للقيام بجولات ميدانية على المدارس مع بداية العام الدراسي للاطلاع على جاهزيتها صحيا ورفع التقارير عنه.وتبدأ الصحة المدرسية بتعليم صبيا في تنفيذ العديد من البرامج الصحية المتنوعة، واتخاذ كافة الترتيبات الصحية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات.كما تحرص الصحة المدرسية على اكتمال الاستعدادات الصحية لاستقبال الطلاب والطالبات واتخاذ الاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض المحتملة – لا قدر الله – وهناك تعاون بين الصحة المدرسية بتعليم صبيا ووزارة الصحة ممثلة بمستشفيات المحافظة العام لمكافحة أي عوارض صحية قد تنشأ.من جهة أخرى، يفتتح مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا أحمد بن علي ربيع اليوم، فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي في مدارس المحافظة، وذلك في مدرسة جخيرة الابتدائية.وأشار مدير التوجيه والإرشاد على حمادي زايد إلى أن مساعد المدير للشؤون التعليمية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس سيدشن اليوم أيضا فعاليات برنامج التهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول متوسط، والأول والثاني ثانوي بمدرسة الثانوية الأولى بصبيا.وبين أنه سيتم التركيز هذا العام على المشاركة الفعلية لأولياء الأمور في الإعداد والتنفيذ للبرامج والتأكيد على الأدلة والشاهد الإيجابية التي تؤكد فعالية تنفيذ البرنامجين ومؤشرات تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها وذلك من خلال تعميم تم إرساله للمدارس منذ وقت مبكر.

شبكةعيونالإخبارية

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