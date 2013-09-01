أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزب "الحق المصرى" يطالب العرب بالاتحاد ضد موقف أمريكا من ضرب سوريا

Google+ Print
حزب "الحق المصرى" يطالب العرب بالاتحاد ضد موقف أمريكا من ضرب سوريا حزب "الحق المصرى" يطالب العرب بالاتحاد ضد موقف أمريكا من ضرب سوريا

أصدرت د.نيرمين عبدالرحمن رئيس حزب الحق المصرى بيانا بعنوان (سفينة العرب أوشكت على الغرق فأين أنتم يا عرب)، قالت فيه "سؤال يجب أن نسأله ويجب أن نسابق الزمن فى إيجاد الإجابة، يجب ألا نترك سوريا تلقى مصيرها المنتظر مثلما حدث فى العراق من قبل، وتنهار الأمة العربية، ولا أحد يعرف من الذى سيأتى علية الدور؟ يجب أن نتوحد جميعا ونتساءل هل بشار مخطئ؟.

ولكن لماذا تحاكمه أمريكا هل هى تهتم بالشعوب العربية أم أن هذا الاهتمام من أجل مصالحها واكتمال المؤامرة الأمريكية الصهيونية وبنفس السبب الذى دخلت به العراق وهو أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية، هيهات أى أسلحة تتحدثين عنها أيتها البلد المتبلطجة، من الذى قال إن الذى استخدم الأسلحة الكيماوية بشار أو المعارضة ولماذا لا يكون الطرف الثالث الذى يحاول أن يخرب جميع الدول العربية تحت رعايتك أنت أيتها البلد المتعطشة لدماء وأراضى الدول العربية".

وأشارت إلى أن الهدف القضاء على القدرات العسكرية مع البقاء على ما يحدث فى سوريا بين المعارضة والحاكم، وأضافت: "يجب أن تنتبهوا يا عرب، الدور على من، ولذا يجب أولا أن نتحد وتتحدد قمة عربية عاجلة لمعرفة كيفية مواجهة هذا العدوان مع محاسبة الأمين العام نبيل العربى الذى رحب بضرب سوريا، ويجب أن تتحرك والسعودية وغيرها من الدول العربية لمساندة سوريا، لتقول أن الحزمة الواحدة لا يمكن أن تكسر ولكن العصى الوحيدة سهل انكسارها ونحن أمة لا تقهر".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي