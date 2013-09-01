حزب "الحق المصرى" يطالب العرب بالاتحاد ضد موقف أمريكا من ضرب سوريا

أصدرت د.نيرمين عبدالرحمن رئيس حزب الحق المصرى بيانا بعنوان (سفينة العرب أوشكت على الغرق فأين أنتم يا عرب)، قالت فيه "سؤال يجب أن نسأله ويجب أن نسابق الزمن فى إيجاد الإجابة، يجب ألا نترك سوريا تلقى مصيرها المنتظر مثلما حدث فى العراق من قبل، وتنهار الأمة العربية، ولا أحد يعرف من الذى سيأتى علية الدور؟ يجب أن نتوحد جميعا ونتساءل هل بشار مخطئ؟.

ولكن لماذا تحاكمه أمريكا هل هى تهتم بالشعوب العربية أم أن هذا الاهتمام من أجل مصالحها واكتمال المؤامرة الأمريكية الصهيونية وبنفس السبب الذى دخلت به العراق وهو أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية، هيهات أى أسلحة تتحدثين عنها أيتها البلد المتبلطجة، من الذى قال إن الذى استخدم الأسلحة الكيماوية بشار أو المعارضة ولماذا لا يكون الطرف الثالث الذى يحاول أن يخرب جميع الدول العربية تحت رعايتك أنت أيتها البلد المتعطشة لدماء وأراضى الدول العربية".

وأشارت إلى أن الهدف القضاء على القدرات العسكرية مع البقاء على ما يحدث فى سوريا بين المعارضة والحاكم، وأضافت: "يجب أن تنتبهوا يا عرب، الدور على من، ولذا يجب أولا أن نتحد وتتحدد قمة عربية عاجلة لمعرفة كيفية مواجهة هذا العدوان مع محاسبة الأمين العام نبيل العربى الذى رحب بضرب سوريا، ويجب أن تتحرك مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية لمساندة سوريا، لتقول أن الحزمة الواحدة لا يمكن أن تكسر ولكن العصى الوحيدة سهل انكسارها ونحن أمة لا تقهر".

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