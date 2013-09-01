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جبالى المراغى يشرح حقيقة ثورة 30 يونيه أمام عمال العالم

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جبالى المراغى يشرح حقيقة ثورة 30 يونيه أمام عمال العالم جبالى المراغى يشرح حقيقة ثورة 30 يونيه أمام عمال العالم

يغادر القاهرة غدا إلى بكين جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال على رأس وفد للمشاركة فى المنتدى النقابى الدولى لعام 2013 حول العولمة الاقتصادية والنقابية، وسوف يوضح الجبالى أمام عمال العالم حقيقة الأوضاع السياسية التى تعيشها مصر فى ظل ثورة 30 يونيو، التى شارك فيها أكثر من ثلاثين مليون مواطن.

كما يستعرض الجبالى الإنجازات التى يحققها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار خطة الاتحاد العام للتحرك على الصعيد الدولى، لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر أمام عمال العديد من الدول.

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مصر 365

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