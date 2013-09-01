صندوق عقاري لإسكان الموظفين بالمنطقة المركزية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

حضر أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العقاري الدكتور أسامة بن فضل البار، بمكتبه مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركات ديار البلد، وأديم المالية ورتاج، لإنشاء صناديق استثمار عقارية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في ضاحية رتاج، التي تعد من أوائل المشاريع كضاحية سكنية متكاملة تستهدف إسكان موظفي قطاع الخدمات العاملين في المنطقة المركزية للحرم المكي، ومن المشاريع العمرانية الرائدة في منطقة تطوير البوابة الغربية للعاصمة المقدسة، وضمن المخطط الكبير، الذي يهدف إلى تطوير مكة المكرمة بالشراكة مع القطاع الخاص.وقع على المذكرة رئيس مجلس إدارة شركة ديار البلد فهد الهشبول، وعضو مجلس إدارة شركة أديم المالية خالد بن حسن القحطاني، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين الدكتور عبدالله سراج الدين.من جانبه أكد القحطاني أن هذه المذكرة جاءت لتمويل تطوير مراحل المشروع، من خلال صناديق استثمار عقاري وهيكليات آمنة، متوافقة مع الشريعة، ووفق لوائح هيئة السوق المالية، حسب استراتيجية الشركة، التي وضعت لإسكان 25 ألف موظف، تناسبا مع التطور الذي يعيشه القطاع.من ناحيته استعرض الهشبول أهمية المشروع في كونه الأول من نوعه، من حيث التخصص في شريحة تأجير الوحدات السكنية لموظفي المنطقة المركزية في مكة المكرمة، خاصة موظفي الفنادق، إذ إن السوق يحتاج إلى إسكان أكثر من 60 ألف موظف في القطاع الفندقي والضيافة.