"المصريين الأحرار" يلتقى بمسؤلى النقل البحرى لبحث تطوير المنظومة

التقى أمس السبت، وفد من حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بمسئولى النقل البحرى بوزارة النقل، لمناقشة رؤية الحزب لتطوير النقل البحرى المصرى، وقدم الحزب ورقة عمل استعادة الأرصفة التى سبقت وقضت المحكمة بعودتها للدولة مثل رصيف الشركة الصينية فى ميناء الإسكندرية، وعمل ظهير لوجستى بالموانئ المصرية حسب الإمكانية، وإنشاء محطة حاويات وطنية بالاكتتاب العام، بالإضافة إلى السعى نحو تأسيس أسطول بحرى مصرى، وتشجيع الشباب حتى سن 40 عاما للدخول فى مجال الاستثمار فى النقل البحرى وخاصة الخدمات.

وتضمنت المناقشة أيضا إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية، وتطهير منظومة النقل البحرى من الفساد الذى أتى عليها طوال السنين السابقة، وإزاحة القيادات التى تعاونت مع الإخوان فى تنفيذ مخططاتهم للسيطرة على مصر وتدميرها،إعلان مخطط زمنى بالمشروعات التى النظر فى منظومة النقل النهرى، ليكون مكملا للنقل البحرى.

كما طالب الحزب بتعيين مساعد "من شباب الثورة" لكل من رئيس القطاع ورئيس هيئة السلامة ورؤساء الموانئ، يكون عينا للوزارة وللأجهزة الرقابية ويكون أداة لتوصيل فكر الثورة إلى تلك الهيئات تتبناها الوزارة فى مجال النقل البحرى.

وصرح عبد العزيز الشناوى مسئول العمل الجماهيرى بحزب المصريين الأحرار الإسكندرية، أنه تم الاتفاق بين الوفد الحزبى وبين ممثل الوزارة على عقد اجتماع لاحق الأسبوع الجارى للمناقشة فى النقاط القابلة للتنفيذ الآنى قبل لقاء وزبر النقل للبدء فى تنفيذ تلك المقترحات.