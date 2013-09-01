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محافظ كفر الشيخ فى كنيسة مار جرجس: من مبادئ ثورة 30 يونيو نبذ العنف

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محافظ كفر الشيخ فى كنيسة مار جرجس: من مبادئ ثورة 30 يونيو نبذ العنف محافظ كفر الشيخ فى كنيسة مار جرجس: من مبادئ ثورة 30 يونيو نبذ العنف

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أن الثورة المصرية التى انطلقت يوم 30يونيو، لتدعو لنبذ العنف، والوقوف صفا واحدا لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، والتأكيد على روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

جاء ذلك خلال زيارة المستشار محمد عزت عجوة لكنيسة مار جرجس بدسوق، استقبله القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعى الكنيسة ورجال الكنيسة، للتأكيد على روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، لأنهم يمثلون عنصرى الأمة، وأن ثورة 30 يونيو تحققت على أيدى أبناء ، والشعب المصرى بكافة طوائفه رافقة خلالها المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام ورؤساء المصالح والخدمات والقطاعات المختلفة.

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