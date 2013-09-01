محافظ كفر الشيخ يُعلن فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء المشروعات الجديدة

أعلن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، عن تبنى فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء مشروعات جديدة، مثل توصيلات الصرف الصحى أو مياه الشرب أو رصف طرق والتى لم تدرج بخطة تطوير المحافظة، بمساهمة الأهالى بمقدار النصف والنصف الآخر من المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمدينة دسوق، حيث التقى محافظ كفر الشيخ بالمواطنين من أبناء مدينة دسوق بمقر مجلس المدينة، بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات ومديرى العموم، ليسن المحافظ أول سُنة حسنة لنقل اللقاء الجماهيرى من المحافظة لمجالس المدن بدلاً من نقلهم لديوان المحافظ ويتكبدون مشاق السفر والانتظار.

واستمع المحافظ لأهم المشاكل التى يعانى منها أبناء المدينة، والعمل على حلها على أرض الواقع، ومنها تضرر بعض الأهالى من نقص مياه الشرب بشارع الجيش ومنطقة سيدى إبراهيم الدسوقى، حيث قرر المحافظ البدء فوراً فى تركيب رافع للمنطقة لزيادة كمية ضخ المياه لحين الانتهاء من محطة أبو على بدسوق، والتى ستعمل جزئيا على حل المشكلة، وقررا المحافظ خلال لقائه الجماهيرى تخفيض غرامة السرفيس لأحد السائقين بمقدار النصف.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة دسوق بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتاحة بالمدينة وأعداد المتقدمين، حتى يمكن توزيع الوحدات السكنية على المستحقين، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للحصول على وحدات سكنية وعددها 137 وحدة، والبدء فى تلقى الطعون والتظلمات وفور الانتهاء من الفحص يتم توزيعها فوراً من خلال القرعة العلنية والبدء فى طرح المشروع الجديد.