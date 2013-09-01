أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يُعلن فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء المشروعات الجديدة

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يُعلن فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء المشروعات الجديدة محافظ كفر الشيخ يُعلن فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء المشروعات الجديدة

أعلن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، عن تبنى فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء مشروعات جديدة، مثل توصيلات الصرف الصحى أو مياه الشرب أو رصف طرق والتى لم تدرج بخطة تطوير المحافظة، بمساهمة الأهالى بمقدار النصف والنصف الآخر من المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمدينة دسوق، حيث التقى محافظ كفر الشيخ بالمواطنين من أبناء مدينة دسوق بمقر مجلس المدينة، بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات ومديرى العموم، ليسن المحافظ أول سُنة حسنة لنقل اللقاء الجماهيرى من المحافظة لمجالس المدن بدلاً من نقلهم لديوان المحافظ ويتكبدون مشاق السفر والانتظار.

واستمع المحافظ لأهم المشاكل التى يعانى منها أبناء المدينة، والعمل على حلها على أرض الواقع، ومنها تضرر بعض الأهالى من نقص مياه الشرب بشارع الجيش ومنطقة سيدى إبراهيم الدسوقى، حيث قرر المحافظ البدء فوراً فى تركيب رافع للمنطقة لزيادة كمية ضخ المياه لحين الانتهاء من محطة أبو على بدسوق، والتى ستعمل جزئيا على حل المشكلة، وقررا المحافظ خلال لقائه الجماهيرى تخفيض غرامة السرفيس لأحد السائقين بمقدار النصف.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة دسوق بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتاحة بالمدينة وأعداد المتقدمين، حتى يمكن توزيع الوحدات السكنية على المستحقين، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للحصول على وحدات سكنية وعددها 137 وحدة، والبدء فى تلقى الطعون والتظلمات وفور الانتهاء من الفحص يتم توزيعها فوراً من خلال القرعة العلنية والبدء فى طرح المشروع الجديد.

1%20(1).jpg

G5222b2fe8bd10.jpg

G5222b2febaefe.jpg

G5222b2ff0123e.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365