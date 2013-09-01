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اليوم..انطلاق موسم الصيد بخليج السويس بـ680 مركبا ولنش صيد

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اليوم..انطلاق موسم الصيد بخليج السويس بـ680 مركبا ولنش صيد اليوم..انطلاق موسم الصيد بخليج السويس بـ680 مركبا ولنش صيد

تنطلق صباح اليوم، الأحد، موسم الصيد الجديد بخليج السويس لموسم 2013 – 2014 ومن المقرر أن يسرح 680 مركب صيد لحرفة الشنشلة والفلايك واللانشات من بينهم "78 مركب صيد و350 فلوكة و120 لنشا" على أن ينتهى موسم الصيد لحرفة الجر والشنشلة بالمراكب الكبيرة يوم 30 أبريل، أما بالنسبة للفلايك واللانشات ستكون فى 30 يوليو.

وأشار بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين إلى أن الموسم الجديد سوف ينطلق ولا يوجد أى مشاكل، وتم الانتهاء من كل الاستعدادات الأمنية بانطلاق موسم صيد جديد أمن دون أى عوائق، موضحا أن الموسم الماضى انطلق لمراكب الجر والفلايك واللانشات فى 8 سبتمبر، والذى يبلغ عددهم 528 مركباً "78 مركب جر – 100 لانش – 350 فلوكة"، بوجود ما يقرب من "5000 صياد"، وذلك للصيد داخل خليج السويس، فيما انطلق موسم الصيد خارج خليج السويس فى يوم 10 سبتمبر بمحافظة الغردقة بانطلاق 120 مركباً، وهو ما سوف يحدث ها العام، وينتهى الموسم فى 30 من أبريل 2012.

وفى هذا السياق توقع عدد كبير من الخبراء فى هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة أن يكون موسم الصيد الجديد بخليج السويس ضعيفاً جداً، ويتميز بغلاء الأسعار، وذلك بسبب عدم الالتزام بفترة الوقف عن الصيد فى العام الماضى، وهو ما ترتب عليه اصطياد أمهات الأسماك المحملة فى بطونها بويضات الأسماك الصغيرة، وهو ما يؤدى إلى قلة وندرة المعروض، وسوف يترتب عليه غلاء الأسماك.

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مصر 365

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