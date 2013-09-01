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لقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة الإلكترونية

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لقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة الإلكترونية لقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة الإلكترونية

 عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

تعتزم الجامعة الإلكترونية تنظيم لقاءات مفتوحة مع طلابها وطالباتها الذين تم قبولهم خلال عام 1434/1435هـ في كافة فروعها بأنحاء المملكة. وسيتاح للطلاب والطالبات المقبولين في فرعها بالمدينة المنورة مناقشة أمورهم الدراسية مع مسؤولي الجامعة وبحث ما يتعلق بأنظمة الجامعة وطرق الدراسة فيها، وذلك يوم الاثنين 3/11/1434هـ في صالة الاحتفالات بالصالة الرياضية بجامعة طيبة.يذكر أن الجامعة إحدى الجامعات الحكومية التي أمر بإنشائها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

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