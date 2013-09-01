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الأدباء يطلعون على معالم طيبة التاريخية

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الأدباء يطلعون على معالم طيبة التاريخية الأدباء يطلعون على معالم طيبة التاريخية

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

احتفاء بالضيوف المشاركين في مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع والذي تستضيفه منطقة المدينة المنورة ويتزامن انعقاده هذا العام مع مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013، نظمت أمانة المدينة المنوره جولة سياحية لأبرز معالم المدينة المنورة للضيوف المشاركين في المؤتمر بهدف إطلاعهم على أبرز المعالم التاريخية والسياحية بالمنطقة. واشتمل البرنامج على زيارة مواقع غزوتي الخندق وأحد كما تضمنت الجولة إطلالة لحظة الغروب من أعلى جبل أحد وتناول القهوة والشاي وسط ترحيب مسؤولي أمانة المنطقة بجميع المشاركين من ضيوف المناسبة، واختتمت الجولة بزيارة معرض «مأرز الإيمان ومسجد قباء» بحضور أكثر من 50 مشاركا، وقد تولى جانب التعريف بالمواقع والمعالم الدكتور سليمان الرحيلي، وللجانب النسائي الدكتورة روعة بري.من جهتهم أشاد الضيوف المشاركون بما تشهده منطقة المدينة المنورة من تقدم ورقي ونهضة تنموية، ويأتي في مقدمتها الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد النبوي الشريف.

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